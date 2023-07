Matera pronta ad accogliere il concerto dei Placebo! I dettagli

Per i Placebo annunciano grande ritorno in Italia con cinque nuove date nel 2023.

La band farà tappa questa sera a Matera alla Cava del Sole.

I cancelli si apriranno alle ore 18:00.

Inizio alle ore 21:00.

Di seguito, il calendario nel dettaglio:

11 luglio 2023 • Nichelino (Torino), Sonic Park Stupinigi – Palazzina di Caccia Stupinigi;

13 luglio 2023 • Lucca Summer Festival (piazza Napoleone);

14 luglio 2023 • Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari;

16 luglio 2023 • Matera, Sonic Park Matera – Cava del Sole;

18 luglio 2023 • Piazzola Sul Brenta (Padova), Piazzola Live Festival – Anfiteatro Camerini.

I Placebo sono un gruppo musicale britannico formato dal cantante e chitarrista Brian Molko e dal bassista Stefan Olsdal, in attività dal 1994.

Al 2014, hanno venduto oltre 13 milioni di dischi.

Sono noti per aver portato avanti uno stile musicale molto variegato, che ha saputo spaziare dal britpop al post-grunge, passando per neo-glam, punk rock e diverse sperimentazioni elettroniche; in particolare, nei primi album uniscono glam rock a forti sonorità punk.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)