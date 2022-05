Matera primo comune lucano a dotarsi di uno strumento che mira a migliorare il futuro urbanistico della città. I dettagli

Il “Movimento 5 Stelle Matera” annuncia:

“Come previsto nelle linee programmatiche del sindaco Bennardi, è partito ufficialmente l’iter per la redazione del Piano Strutturale della città di Matera.

Un progetto ambizioso, necessario e fondamentale per il futuro della nostra città che questa amministrazione ha voluto fortemente avviare, così come ha voluto fortemente approvare il Regolamento Urbanistico.

Come indicato nella determina numero 1151 del 4 maggio 2022 l’affidamento prevede il servizio di redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi degli articoli 11 e 14 della L.R. Basilicata 23/1999, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/06, della Valutazione d’Incidenza Ambientale e altri adempimenti.

Programmazione, definizione della visione della città e definizione delle regole sono aspetti fondamentali per un’amministrazione che guarda al futuro, al contrario di chi invece in questi decenni ha evitato di fare delle scelte precise in merito alla pianificazione consentendo uno sviluppo incontrollato e confuso della città che ha lasciato numerose ferite aperte sul nostro territorio, a discapito della collettività.

Un percorso di certo non semplice, ma che la maggioranza Bennardi ha dimostrato già di saper gestire.

Sappiamo che la programmazione e la pianificazione creano regole uguali per tutti, Matera con l’avvio di questo percorso si avvia ad essere il primo comune lucano a dotarsi di questo importantissimo e fondamentale strumento di pianificazione; strumento che non consentirà deroghe e soprattutto provvedimenti ad hoc.

Uno strumento che mira a migliorare il futuro urbanistico della nostra amata città, per il quale il Movimento 5 stelle si impegnerà con tutte le sue forze”.

