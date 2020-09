Matera, preoccupazione per una piccola volpe: intervenuti i Vigili del Fuoco

Nella mattinata di ieri, una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta presso la struttura sanitaria Madonna delle Grazie di Matera a seguito di una segnalazione per un recupero di animale.

Un esemplare di volpe si aggirava all’interno dell’area dei locali interrati del nosocomio, destando perplessità e preoccupazione tra il personale che l’aveva avvistata.

Recuperata, adottando tutte le precauzioni previste per tali recuperi, al fine di non arrecare danno alcuno, la volpe è stata trasportata prontamente presso la struttura veterinaria dell’Azienda sanitaria di via Montescaglioso, e affidata alle cure del dott. Tralli che, dopo aver sedato l’animale, in via precauzionale, l’ha sottoposto immediatamente alle cure del caso.

Lo stesso veterinario ha riferito che si trattava di un giovane esemplare maschio, in buona salute, successivamente liberato nella zona circostante.a

