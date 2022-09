Matera: prende il via il Festival Duni! Ecco il cast e tutti gli eventi in programma

Prende il via la XXIII edizione del Festival Duni di Matera, domenica 11 settembre, con un doppio appuntamento:

alle 18:00 sarà inaugurata nello spazio della Corte dell’ex Ospedale San Rocco la mostra dedicata allo scenografo Giovanni Girosi dal titolo: “Giovanni Girosi di scena in scena”;

il concerto delle 20.30 che avrà come protagonista Antonio Florio, alla guida del suo complesso Cappella Neapolitana per l’esecuzione di Bello tiempo passato, il primo intermezzo comico napoletano.

L’ingresso ad entrambi gli appuntamenti è libero.

Il Festival Duni, che quest’anno unisce la sua programmazione sotto il titolo “Ascoltare il passato”, propone quindi come concerto di apertura una vera primizia d’ascolto: “Bello tiempo passato” è il primo esempio di intermezzo buffo napoletano di cui si ha una documentazione certa, ovvero uno “spettacolo nello spettacolo”.

Non poteva che essere il barese Antonio Florio a portare per la prima volta a Matera questo intermezzo.

Florio, a partire dagli anni Ottanta, ha ripensato “dal sud” la concezione della prassi esecutiva della musica napoletana dei secoli XVII e XVIII, recuperando con una duplice azione dalla ricerca musicologica – da sempre condotta insieme a Dinko Fabris, direttore artistico del Festival Duni – all’esecuzione, decine di capolavori sconosciuti, riproposti nelle più prestigiose sale e rassegne del mondo e incisi in oltre 50 cd e dvd.

Al Festival Duni l’intermezzo avrà la lettura scenica curata da Pino De Vittorio che interpreterà anche il personaggio del Napoletano.

Il cast vocale sarà composto anche da:

Olga Cafiero nei panni del Ragazzo;

da Giuseppe Naviglio (il Calabrese);

da Rosario Totaro (lo Spagnolo).

Interamente dedicata all’ampia carriera di Giovanni Girosi, la mostra che precederà il concerto racconterà oltre cinquant’anni di opere al servizio della scena teatrale e musicale: nato a Portici (NA) nel 1943, Girosi si è formato a Napoli e nel 1964 è stato tra i fondatori del Teatro Esse, fucina dell’avanguardia teatrale e vivacissimo collettivo di riferimento per i linguaggi della scenografia della contemporaneità.

La carriera di Girosi attraversa decenni di storia della scenografia e di collaborazioni con registi come:

Luciano Capponi;

Renato Carpentieri;

Roberto De Simone;

Cristina Donadio;

Gennaro Magliulo;

Ettore Massarese;

Gennaro Vitiello.

Il prossimo appuntamento con il Festival Duni sarà venerdì 16 settembre alle 20:00, a Teatro Comunale Guerrieri con Jordi Savall e il suo storico ensemble Hespèrion XXI: in programma il concerto Folias y canarios / Antico e Nuovo mondo.

I biglietti, dal costo di 15€ per la platea e 10€ per la galleria, sono già in vendita presso il Teatro Guerreri e sul sito www.webtic.it.a

