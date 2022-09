A Bernalda giornata di sport e divertimento per i più piccoli: ecco le attività in programma

Bicimparo – Kinder Joy of Moving è un progetto nato nel 2021 e che ha come obiettivo quello di promuovere il corretto uso della bicicletta e la mobilità dolce.

Nel 2022, grazie alla partnership con Ferrero, il progetto assume tale denominazione e si arricchisce di nuovi valori per incentivare la predisposizione naturale dei bambini a muoversi e giocare.

Sabato 10 settembre appuntamento a Bernalda, sotto la regia organizzativa della Polisportiva Re-Cycling del luogo, presso il parcheggio San Donato del Palacampagna (dalle 16:00 in poi), per una manifestazione a carattere puramente promozionale per tutti quei bambini che intendono avvicinarsi a questo sport.

Sono previste prove di abilità a stazioni e, a tutti i bambini partecipanti (dai 3 ai 15 anni), verranno consegnati alcuni gadget.

Predisposta anche un’area prova di abilità anche per non tesserati FCI.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

