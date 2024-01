Matera: Polizia monitora abitazione sospetta e poi arresta una persona!

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza un 57enne residente nel Capoluogo, già noto agli investigatori, per il reato ipotizzato di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di arma da sparo.

L’abitazione dell’uomo è stata monitorata dagli agenti della Squadra Mobile nel corso di specifici servizi di osservazione, finalizzati alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti.

Gli operatori hanno così notato entrare nell’abitazione un soggetto, noto ai poliziotti quale assuntore di eroina.

Poco dopo, nel momento in cui l’individuo stava uscendo, gli agenti sono intervenuti, cogliendo l’istante in cui stava avvenendo la cessione di un involucro, risultato contenere 4,5 gr. di eroina.

È seguita la perquisizione domiciliare, che ha consentito di sequestrare un ulteriore involucro di eroina del peso di 1,5 gr.

Sono stati inoltre sequestrati un bilancino elettronico di precisione e 50 euro in contanti, ritenuti provento della cessione di stupefacente.

L’ulteriore approfondimento investigativo portava altresì al rinvenimento e sequestro di un fucile modello doppietta cal. 12, perfettamente funzionante, con matricola non presente, illegalmente detenuto dal 57enne. L’uomo è stato pertanto arrestato.

L’Autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto e disposto la sua liberazione.

Gli accertamenti compiuti nei confronti dell’uomo sono nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica nel contraddittorio con la difesa.

L’acquirente della droga è stato invece segnalato al Prefetto per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 75 del D.P.R. n. 309/90.