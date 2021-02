Matera, Piano del Verde Urbano: finalmente il nuovo regolamento! I dettagli

Finalmente il Comune di Matera ha uno strumento Green per gestire, curare e conservare il verde urbano.

Il Gruppo Europa Verde di Matera ed il Coordinatore regionale Giuseppe Digilio esprimono soddisfazione in merito alla presentazione ufficiale del nuovo Regolamento del Verde Urbano Pubblico e Privato del Comune di Matera.

Ecco cosa scrivono:

“Questa mattina è stato presentato nel dettaglio questo strumento che garantisce puntuali interventi al verde urbano e permette di conoscere per tempo le misure necessarie per poterle realizzare, come ad esempio:

la rimozione degli inquinanti atmosferici,

la difesa del suolo,

il recupero dei terreni marginali e dismessi,

la riduzione dell’erosione,

la regolazione dello smaltimento delle piogge,

la depurazione idrica ed il consolidamento dei versanti franosi,

la biodiversità.

Come Verdi materani abbiamo imperniato il programma elettorale sulla improcrastinabilità di porre l’ambiente al centro dello sviluppo economico e sociale e ora, con in Piano del Verde Urbano, si potrà passare finalmente dalle parole ai fatti!”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)