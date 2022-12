Matera: per questo Capodanno temperature come in Primavera! Ecco le previsioni aggiornate

L’anticiclone africano continuerà a dominare la scena italiana.

Non è la prima volta che succede in questa parte dell’anno ma la vera anomalia è la durata del fenomeno.

Saranno più di 10 i giorni di tempo stabile e prevalentemente asciutto.

Anche in Basilicata stiamo vivendo una fase climatica davvero anomala con valori termici fuori norma per la stagione.

Insomma, un Capodanno dal sapore primaverile.

Come sarà quindi il tempo nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 1 Gennaio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C

Lunedì 2 Gennaio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C,

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

