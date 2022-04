Matera: per questi giovani donatori partita di beneficenza tra gol, sorrisi e solidarietà. I dettagli

Continua l’azione di Fidas Basilicata nella sua opera di promozione del dono del sangue.

Si è appena concluso il corso di formazione per dirigenti per un volontariato professionale in collaborazione con il CSV Basilicata: “Il RUNTS” e le procedure attuative e, nemmeno il tempo di riposarsi che subito la Fidas è scesa in “campo” con una nuova attività per una raccolta fondi.

“Tantissimo l’entusiasmo e il fermento” ha spiegato il presidente Fidas Pancrazio Toscano “ nell’essere protagonisti attivi nella competizione più bella: quella del dono.

L’organizzazione di un evento di questa portata richiede un impegno aggiuntivo maggiore per i dirigenti Fidas, ma non potevamo che non accettare questa manifestazione frutto di un protocollo d’intesa tra la Nazionale Attori e la Fidas nazionale la quale ci ha tenuto che la prima partita fosse disputata in Basilicata e nello specifico a Matera.

Sabato seppur un momento di festa e di gioia per questo triangolare, a mio avviso, visto gli allenamenti delle formazioni , sono certo il pubblico assisterà anche un momento agonistico sportivo significativo.

La formazione che scenderà in campo per la Fidas è composta da giovani donatori provenienti dalle sezioni del territorio ed è stata coordinata dai dirigenti Fidas Giuseppe Comanda e Michele Lacava.

L’appello alla partecipazione per sostenere questo nostro impegno sociale che necessita della collaborazione di tutti se vogliamo dare risposte al bisogno, ma soprattutto perseguire l’obiettivo di mantenere l’autosufficienza nella nostra regione”.

I ticket della partita raccolta fondi sono in vendita a Matera presso Info Point in via Lucana angolo via Vena nei pressi della Scuola Elementare “Padre Minozzi” dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

La formazione:

Prisco portiere, Carbone portiere, Caricati centrocampista, Chimenti centrocampista, Colangelo difensore, D’Adamo attacante, D’Andrea centrocampista, De Donato difensore, D’Elia difensore, Domenichiello centrocampista, Falvella centrocampista, Filippi difensore, Franciosa centrocampo, GranIeri difensore centrocampista, Iacovino centrocampista, Lisanti centrocampista, Lisanti difensore, Memoli centrocampista, Perrino Capitano, Piccinni difensore, Tarantino difensore, Tarantino centrocampista, Grimolizzi difensore, Tralli difensore centrocampista, Martinelli Capitano difensore, Varasano centrocampista, Carella difensore.

DIRIGENTI E STAFF TECNICO: Comanda, Lacava, Spadafino, Marino. Staff sanitario: medico dottor Dino Silvano massaggiatore Mino Romano.a

