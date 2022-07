Matera: per le famiglie avviso buoni libri digitali. I dettagli

Anche per l’Anno scolastico 2022/2023 il Comune di Matera erogherà alle famiglie degli alunni della scuola primaria le cedole librarie in formato digitale per i libri del primo ciclo.

Dichiara l’Assessore alla Scuola Valeria Piscopiello:

“Da martedì 19 luglio 2022 i genitori degli alunni della scuola primaria, residenti a Matera e iscritti nelle scuole della città, riceveranno via email e/o sms (ai contatti inseriti al momento dell’iscrizione dei figli a scuola) il PIN corrispondente alle “cedole librarie digitali” dei loro figli. Anche attraverso la digitalizzazione dei servizi alla persona, si conferma la volontà dell’amministrazione di allinearsi agli indirizzi nazionali previsti per una P.A. innovativa e vicino al cittadino”.

Da oggi 15 luglio 2022 è possibile recarsi in una delle librerie accreditate, con il PIN e il Codice fiscale dei figli, per prenotare o ritirare i testi.

L’erogazione delle cedole librarie per le scuole primarie della città avverrà digitalmente grazie al sistema “Coupons Book”.

Elenco delle cartolibrerie accreditate:

– Cartoleria 2D sas di Di Pede Gianluca & C. via Cappelluti;

– Pitagora Scolastica di Di Giulio via Dante, 61;

– Cartusia s.r.l. via Mattei 22-24;

– The Sassi Book Store di Studio Giannatelli Maria Lina e Chiara Ida snc via Pasquale Vena, 50;

– Agenzia Editoriale F.lli Sinno di Sinno Ivo s.a.s. via Guglielmo Marconi, 1;

Il call center di supporto sarà attivo (a partire dall’inizio della distribuzione delle cedole) tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 al seguente numero: 0825.1806043, oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: assistenza.telemoney@gmail.com

Tutte le info sulla procedura e l’elenco delle librerie accreditate sono presenti nella sezione CEDOLE LIBRARIE DIGITALI del sito del Comune: https://www.comune.matera.it/cedole-librarie-digitalia

