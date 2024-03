Matera: per la Giornata Nazionale del Paesaggio laboratorio e visita speciale per grandi e bambini. I dettagli

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio (promossa dal Ministero della Cultura per diffondere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia del territorio e della sostenibilità ambientale, attraverso attività dedicate al tema del paesaggio) il Museo nazionale di Matera propone un laboratorio in collaborazione con CEA (Centro di Educazione Ambientale) dedicato a grandi e bambini.

Una visita speciale alla terrazza di Palazzo Lanfranchi per ammirare il paesaggio della Murgia materana e dei Sassi farà da introduzione ad una visita alle sale di Levi e di Guerricchio per vedere come lo stesso tema può essere declinato attraverso sensibilità differenti.

Infine, un laboratorio a quattro mani in cui bambini e adulti si cimenteranno a reinterpretare le opere paesaggistiche dei due artisti.

Di seguito la locandina con i dettagli.