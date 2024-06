Matera: per la gioia dei bambini arriva il grande gioco dell’Oca in piazza! I dettagli

Lunedì 1° Luglio nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna (635^ edizioni 2024), alle ore 20.00 in piazza Duomo l’Associazione MUV Matera – Museo Virtuale della Memoria collettiva- intratterrà i bambini con il grande gioco dell’Oca di Matera, “La popr d Matàr” (rivisitazione in chiave locale del popolare Gioco dell’Oca).

L’iniziativa a libera e gratuita partecipazione, inserita nel programma degli eventi predisposti dall’Associazione Maria SS. della Bruna, ha l’obiettivo di intrattenere, divertire e favorire la socializzazione dei piccoli tramandando loro la memoria storica della città dei Sassi attraverso monumenti, personaggi e miti rappresentati.

Il Muv ha allestito una maxi versione calpestabile del gioco ed i volontari dell’associazione, guidati dalla esperta Rosalba Di Marzio, coinvolgeranno i piccoli dando tutti gli opportuni riferimenti di storia e tradizione riportati.