Matera, per gli studenti di queste scuole della provincia confronto con le imprese lucane: ecco il progetto

Il confronto tra le nuove generazioni e le imprese lucane potrebbe giovare ad un sistema educativo in grado di favorire la comprensione delle competenze richieste ai giovani dal mondo del lavoro.

Tra le numerose attività messe in campo per favorire il dialogo tra le Scuole e le aziende, il progetto prevede dei focus in diretta dagli Istituti, ossia dei “veri e propri confronti fuori dai denti”.

Dopo la conferenza stampa tenutasi a Policoro presso l’Istituto Fermi, alla presenza dei Dirigenti scolastici dell’Istituto Turi e Pentasuglia di Matera, Pitagora di Montalbano Jonico, Giustino Fortunato di Pisticci e I.I.S. Bernalda – Ferrandina, il Ministro Plenipotenzario del Sudafrica Mashao (ospite) ha ribadito la volontà di approfondire il rapporto con gli Istituti e aziende presenti al fine di avviare un proficuo dialogo teso all’accrescimento delle conoscenze reciproche tra i due paesi.

Il coinvolgimento delle Ambasciate estere, in particolare degli Uffici Economici, offre l’opportunità ai ragazzi di confrontarsi con sistemi lavorativi diversi da quelli italiani, inoltre, di acquisire competenze trasversali da poter spendere, in seguito, sia in Italia che all’estero.

Dal 24 al 27 marzo sarà ospite del progetto l’Ufficio Viavai del Ministero degli Affari Esteri Italo-Tedesco, inoltre, sarà ospitata la sezione Affari Economici dell’Ambasciata e l’Ufficio DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst, Servizio Accademico per lo scambio tedesco.

Sono stati somministrati agli studenti degli Istituti alcuni questionari redatti da un ingegnere e una psicoterapeuta tesi a fornire informazioni attendibili nell’ambito della valutazione e selezione del personale.

Infine, una delegazione del progetto “Tu che lavoro fai?” è stata ospitata dall’Ambasciata della Corea del Sud a Roma.

Aziende, Istituti scolastici di scuola superiore della Provincia di Matera, Associazioni di categoria e ordini professionali, nell’ambito del progetto “Tu che lavoro fai?” hanno discusso della “questione lavoro” alla presenza dell’Ambasciatore della Repubblica della Corea del Sud a Roma S.E. Seong-ho LEE, dal console Dae In Oh e Young-Ki Yun Consigliere per gli Affari Economici, dalla dott.ssa Lorenza Cucchi Assistente presso l’Ufficio Affari Economici e Alessandro Sgromo, Ricercatore ed Assistente presso l’Ufficio Affari Politici.

Dopo le relazioni esposte dai rappresentanti dell’Ambasciata sulle possibilità di scambi culturali ed economici tra la Corea e l’Italia,l’On. Arnaldo Lomuti, Membro della III Commissione degli Affari Esteri e comunitari, ha illustrato alcune peculiarità presenti sul territorio lucano che potrebbero diventare oggetto di interscambio tra i due popoli.

Lomuti ha ringraziato, altresì, sia l’Ambasciata per l’accoglienza profusa, che Mary Padula organizzatrice del progetto e dell’incontro.

Presenti all’incontro l’Assessore Giuseppe Stabile, alle Politiche Giovanili, Sport e Marketing territoriale del Comune di Nova Siri, per la Città di Tursi il consigliere Giuliano Salerno con delega alle Attività Produttive e Accoglienza, il dott. Luigi Boccarelli, Consiglio Provinciale Matera per il Collegio dei Periti Agrari e delegato dal Consiglio Nazionale, inoltre, Vittoria Franchino Gulfo, la quale ha rivolto un saluto da parte di Rosa Gentile – Presidente Confartigianato Matera, ma ha rappresentato, altresì, la Federcofit Basilicata della quale è Presidente regionale.

Per il comparto turistico Pietro Scutari, Presidente del Centro studi sul turismo Thalia. Gli Istituti di Scuola Superiore della Provincia di Matera sono stati rappresentati da Giosuè Ferruzzi, Dirigente dell’I.I.S. Bernalda – Ferrandina, dalla prof.ssa Maria Carmela Colazzo, delegata per l’Istituto Enrico Fermi di Policoro, con a capo la Dirigente Giovanna Tarantino.

Il Fermi ha proposto progetti orientati alle nuove tecnologie, alle possibilità di conoscere la cultura coreana in tutte le sue espressioni linguistiche e culturali. Claudio Scarnato, produttore agricolo di Scanzano Jonico, per l’agroalimentare.

Infine, il comparto delle politiche del Welfare è stato rappresentato da Carmen Olivieri, presidente di Novass. A tradurre i dialoghi per i lucani il giovane lucano Angelo Dichiara.a

