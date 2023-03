Francesca, campionessa lucana, sale sul podio in questa prova nazionale! Bravissima

La potentina Francesca Palumbo sale sul terzo gradino del podio a Lucca, dove è in corso di svolgimento la seconda prova nazionale di qualificazione Assoluti di fioretto e sciabola.

La fiorettista lucana in forza all’Aeronautica Militare, seconda dopo la fase a gironi, ha usufruito di un bye nel primo turno del tabellone ad eliminazione diretta poi ha sconfitto in sequenza Giorgia Ruta della Fides Livorno col punteggio di 15-5, Ludmila Terni del Club Scherma Jesi per 15-3, Elena Tangherlini del Centro Sportivo Esercito per 15-9 ed Olga Rachele Calissi del Club Scherma Roma col medesimo risultato ma in semifinale ha ceduto col punteggio di 15-11 nei confronti dell’altra azzurra Martina Favaretto, in forza alle Fiamme Oro, che ha poi vinto la gara superando nettamente in finale Lucrezia Cantarini del Club Scherma Jesi per 13-5.

Resta una eccellente prestazione per la fiorettista potentina, che non ha permesso di andare in doppia cifra a nessuna delle sue prime quattro avversarie di giornata e che si è arresa solo di fronte alla compagna di Nazionale Martina Favaretto, recente vincitrice della prova di Coppa del Mondo disputata a Il Cairo: al terzo posto, a pari merito con Palumbo, Irem Karamete del Club Scherma Torino.a

