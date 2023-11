Matera: palazzina a rischio crollo, famiglie allontanate dalle abitazioni! Le foto

In data odierna, alle ore 09:45 circa, la squadra Vigili del Fuoco del Comando di Matera, è intervenuta, nel Comune di Matera in via Lupo Protospata al civico n. 58, per una segnalazione di dissesto statico.

Sul posto si sono riscontrate evidenti e diffuse lesioni, e fenomeni di dissesto.

In particolare in alcuni alloggi si è verificato un quadro fessurativo preoccupante: gravi lesioni, fenomeni “spanciamento” di pareti e difficoltà di apertura di alcuni infissi.

Si sono rilevate lesioni anche nei locali garage.

Sul posto sono intervenuti:

l’Ufficio Tecnico del Comune di Matera,

la Polizia Municipale,

l’Amministratrice del Condominio, richiedente l’intervento alla Sala Operativa VV.F..

Si è provveduto, ai fini cautelativi, ad informare i residenti della immediata necessità di allontanarsi dagli appartamenti in quanto si è ritenuto che, per l’edificio in questione, non ci fossero le condizioni di sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Ecco le foto dell’edificio.