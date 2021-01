Matera, pagamento Tari: ecco l’avviso ai contribuenti

L’amministrazione del Comune di Matera informa tutti i contribuenti che l’avviso di pagamento TARI 2020:

“ai cittadini sarà consegnato nei prossimi giorni presso la propria abitazione, in formato cartaceo;

alle aziende e attività commerciali è stata invece inviata una pec all’indirizzo comunicato all’Ufficio Tributi o presente su INI-PEC.

In ogni caso, alternativamente al formato cartaceo o inviato a mezzo pec, è disponibile sul portale MATERA DIGITALE, nella sezione Pagamenti/Tari/2020, l’avviso di pagamento in formato pdf.

Inoltre, sul portale vi è possibilità di pagamento online tramite la piattaforma PagoPA.

Per accedere al suddetto portale occorre o registrarsi allo stesso oppure farlo tramite Spid.

Ai pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze indicate nell’avviso (ma entro e non oltre il 30 Aprile 2021) non saranno applicate sanzioni ed interessi.

Si comunica, inoltre, che contattando telefonicamente il numero 0835 331403 il personale del Centro Servizi Comunale rimane a disposizione dei cittadini che necessitano di maggiori informazioni”.

