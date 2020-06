Matera, Ospedale Madonna delle Grazie: “Valutato come ECCELLENTE il Laboratorio per la diagnosi del Coronavirus”. I dettagli

La Città dei Sassi raggiunge un altro importante traguardo sul fronte Coronavius.

“Sono giunti nella giornata del 29 Maggio 2020 i risultati di uno studio pilota di certificazione di qualità Europea sulla diagnostica dell’infezione da Coronavirus (QCMD- Qualify Control for Molecolar Diagnostic) a cui hanno partecipato 38 paesi con 406 centri.

Esso ha valutato come ‘ECCELLENTE’ il Laboratorio Regionale dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera di Tipizzazione Tissutale, già accreditato EFI (Fondazione Europea per l’Immunogenetica) per le attività dei Trapianti e che da tempo ha sviluppato, sotto la Responsabilità della dr.ssa Rossella Colucci, una sezione per la diagnostica della Virologia nei pazienti con Trapianto.

Attualmente questa sezione è impegnata nella diagnostica dei Test per l’infezione Coronavirus.

‘ECCELLENTE’ è stato il massimo punteggio attribuito ed è stato ottenuto dal Laboratorio di Matera in ogni determinazione, ciò vuol dire che ha mostrato il massimo della capacità di determinazione e qualificazione dello specifico SARS-Coronavirus.

La Direzione Generale e Sanitaria dell’ASM, rappresentate da dr. Gaetano Annese e dal dr. Giovanni Santarsia, esprimono ancora una volta un grazie per questi risultati che dimostrano non solo l’impegno, ma anche la qualità delle prestazioni offerte in termini di diagnostica da parte del relativo gruppo di lavoro, dr. R. Colucci, dr. V. Santospirito, dr.ssa L. Russo e tutti gli operatori dedicati, che non smette mai di crederci e soprattutto di confrontarsi con organizzazioni che operano in contesti più ampi e soprattutto internazionale”.

