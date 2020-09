Matera: omaggio ai Carabinieri di Basilicata, sempre in prima linea per la sicurezza dei cittadini. I dettagli

Oggi, a Matera, in segno di gratitudine per il lavoro svolto con impegno, abnegazione e generosità, l’Upi e Anci di Basilicata hanno consegnato ai comandanti delle Stazioni dell’Arma della Legione Carabinieri una pergamena.

Un costante presidio e punto di riferimento, è stato ribadito anche dal Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, dello Stato nel rispetto della legalità e nel garantire la sicurezza.

Si tratta delle 104 Stazioni dei Carabinieri presenti su tutto il territorio regionale, sempre in prima linea nel prestare soccorso alle popolazioni dei centri locali, che hanno affrontato in modo egregio l’emergenza sanitaria legata al Covid 19 nei mesi scorsi.

Nel corso della cerimonia, sono intervenuti il presidente della Provincia di Matera e presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese, il presidente dell’ANCI Basilicata, Salvatore Adduce, e il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, alla presenza anche del sottosegretario alla Difesa, on. Giulio Calvisi, e delle autorità regionali politiche e religiose:

“Un sentito ringraziamento ai Carabinieri per il costante impegno e la dedizione volti a garantire la sicurezza dei cittadini e della collettività tutta, ed ancor più in un periodo di grande difficoltà come quello dell’emergenza sanitaria che le nostre comunità hanno vissuto nei mesi scorsi. Rivolgiamo quindi il giusto tributo a chi quotidianamente scende in campo in prima linea mettendo a rischio la propria incolumità, impegnandosi nel fare rispettare la legalità e nel mantenimento di un clima di serenità”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)