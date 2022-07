Matera: oltre 1000000 Euro per l’edilizia scolastica! Ecco gli interventi previsti

Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Matera, Sante Lomurno comunicano che:

“lo scorso 15 luglio sono state pubblicate le graduatorie relative all’avviso pubblico del 2/12/2021 sulla Missione 4 – Istruzione e Ricerca -, componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, investimento 1.3 ossia Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.

Tra gli interventi finanziati dalla Unione Europea -Next generation eu” sono compresi i due interventi candidati dal Comune di Matera, il 23 febbraio scorso, ossia la nuova costruzione della palestra della scuola di via Lucrezio per 625.000,00€ e la ricostruzione, previa demolizione, della palestra della scuola di via D’Alessio per 660.000,00€.

Pur ammessi senza riserva, per l’efficacia definitiva delle graduatorie si è in attesa della registrazione dei relativi decreti da parte degli organi ministeriali di controllo.

In dettaglio:

la scuola di via Lucrezio accoglie 12 classi di scuola primaria (elementare) dell’istituto comprensivo “G.Pascoli” e 6 classi di scuola secondaria di primo grado (media) dell’istituto comprensivo “Bramante” per un totale di 326 alunni.

La struttura attualmente è priva di palestra per cui l’intervento prevede la sua costruzione.

la scuola di via D’Alessio si sviluppa su tre plessi con 229 alunni:

-i primi due, costruiti alla fine degli anni ’50, accolgono 5 classi di scuola primaria (elementare) e 4 classi di scuola secondaria di primo grado (media) e sono stati già interessati nel 2019 da lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture che presentavano problemi di “sfondellamento dei solai”;

-il terzo, costruito alla fine degli anni ’60, accoglie 5 sezioni di scuola di infanzia e presenta alcune criticità strutturali per la presenza al secondo livello di una palestra raggiungibile attraverso una rampa esterna.

La soluzione progettuale prevede la demolizione della palestra e la sua ricostruzione in zona adiacente i due primi plessi; con altra richiesta finanziaria sempre sulla Missione4 componente 1.1, tuttora in istruttoria, su prevede la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola d’infanzia per un importo di 670.000,00€”.

