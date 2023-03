Matera: oggi Imma Tataranni in piazza Montegrappa e via Monterosa! Ecco le modifiche alla circolazione

Con l’ordinanza dirigenziale 99 dell’8 Marzo 2023 la Polizia Locale ha predisposto la disciplina della circolazione e della sosta veicolare nel centro abitato e nei Rioni Sassi per le riprese cinematografiche della serie TV “Imma Tataranni sostituto procuratore 3”.

Di seguito il cronoprogramma con giorni e luoghi delle riprese della fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore 3” a Matera:

13 marzo – via Fiorentini – Sassi di Matera

14 marzo – piazza Montegrappa, via Monterosa dall’intersezione con via Arno e fino all’intersezione con via Monviso, via Monviso dall’intersezione con via Monte Rosa e fino all’intersezione con via Pollino

15 marzo – via Madonna delle Virtù – Sassi di Matera

17 marzo – via Bruno Buozzi

18 marzo – via Roma, via XX Settembre e via Tommaso Stigliani

19 marzo – via Casalnuovo

22 marzo – via San Rocco – piazza San Giovanni e via Tommaso Stigliani

24 marzo – Murgecchia e Madonna delle Vergini

25 marzo – cimitero monumentale di via IV Novembre

30 e 31 marzo – piazza Vittorio Veneto, via Roma e via XX Settembre

1 aprile – via Ettore Maiorana

Ecco le modifiche alla circolazione secondo l’ordinanza emessa:

“La P.O.

Premesso che:

– con nota assunta al Prot. G. n. 0019406/2023 del 28.02.2023 di questo Ente, la casa di produzione IBC Movie Srl ha comunicato il cronoprogramma relativo alle riprese cinematografiche della serie TV “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3° stagione”, specificando i luoghi che interesseranno il Centro Storico, i Rioni Sassi e alcuni quartieri della Città;

– con la medesima nota la casa di produzione ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza per la regolamentazione della sosta e della circolazione dei veicoli durante le varie fasi della lavorazione delle riprese cinematografiche;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 57/2023 del 21.02.2023 con la quale l’Amministrazione Comunale ha autorizzato le riprese e la successiva diffusione delle relative immagini finalizzate alla realizzazione della serie televisiva dal titolo “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3° stagione”, prodotta dalla IBC Movie Srl che si terranno nella Città di Matera;

Tenuto conto di quanto stabilito in sede di conferenza dei servizi che ha avuto luogo presso il Palazzo di Città il giorno 27.01.2023 e alla quale hanno preso parte il Direttore di Produzione della società IBC MOVIE Srl, i dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che, per le mutevoli esigenze connesse alla produzione della serie TV sopra citata, dovute a fattori non sempre prevedibili, si rende necessario che le aree e le strade, interessate dalle riprese, siano libere da veicoli che normalmente vi sostano in modo da assicurare alla soc. IBC MOVIE Srl di effettuare le attività connesse;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze in ordine alla sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale e istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli lungo le strade e le aree di sosta interessate dalle riprese cinematografiche;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con d.lgs. 30.04.1992. n. 285 del e ss.ii.mm;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 485/92;

Visto il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.);

Vista la delega di firma conferita con provvedimento dirigenziale avente Prot. n. 0010696/2023 del 31 gennaio 2023;

Ordina

per i motivi indicati in premessa dal giorno 13 marzo 2023 al giorno 1° aprile 2023:

1. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sulle strade e aree di sosta, anche limitrofe alle zone interessate dalle riprese cinematografiche, individuate con segnaletica provvisoria e meglio specificate nel cronoprogramma di seguito riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ricadenti nei luoghi di seguito

indicati:

Rioni Sassi e Centro Storico;

Rione Piccianello;

Rione Agna;

Rione San Giacomo;

B.go La Martella

2. la sospensione della circolazione veicolare e pedonale, in modalità “STOP and GO”, limitatamente ai luoghi, ai momenti e al tempo necessario per le riprese cinematografiche opportunamente segnalato da personale preposto presente in loco;

3. la revoca degli stalli sosta a pagamento in concessione alla soc. TMP Srl, ove presenti, sulle strade di interessate dalle riprese cinematografiche;

4. sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli, utilizzati dalla casa di produzione per le riprese cinematografiche.

Dispone che

a) la casa di produzione IBC Movie s.r.l. relativamente alle strade e alle aree in cui occorrerà vietare la sosta dovrà installare la segnaletica verticale provvisoria almeno 48 ore prima l’efficacia del divieto, dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale–Ufficio Traffico- oppure all’indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it, la comunicazione, dovrà contenere:

– la data e l’ora di apposizione della relativa segnaletica per la via oggetto del divieto, la durata presunta e il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica;

– la mancata comunicazione comporta l’inefficacia della segnaletica provvisoria eventualmente posizionata;

b) qualora vengano interessate le vie, dove è consentita la sosta su aree in concessione alla soc. TMP Srl, sarà cura della stessa casa di produzione comunicare alla medesima società, nonché a quest’ufficio, le vie, i giorni e gli stalli occupati con relativo identificativo numerico all’indirizzo pec: tmpspa@pec.it;

c) ulteriori divieti e limitazioni alla circolazione, qualora si rendessero necessari, nel periodo dal 13 marzo 2023 al 1° aprile 2023, anche in caso di eventi atmosferici avversi, saranno resi noti mediante l’apposizione della relativa segnaletica così come prescritta dalle norme del C.d.S.;

d) la casa di produzione IBC Movie s.r.l. è tenuta al ripristino della segnaletica stradale, qualora rimossa per esigenze connesse alle riprese cinematografiche, previa documentazione fotografica da inoltrare a questo Settore ante e post intervento;

e) la casa di produzione dovrà provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all’assunzioni di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità civile penale per i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare in occasione e/o in dipendenza dell’iniziativa in argomento.

Qualora si dovessero presentare situazioni di emergenza si provvederà nell’ immediatezza ad operare gli interventi del caso attraverso gli organi di Polizia.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza della presente ordinanza.

Ulteriori divieti e limitazioni alla circolazione saranno resi noti con apposizione di segnaletica prescritta dalle norme del Codice della strada”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)