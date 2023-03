Matera: oggi ci lasciava l’archeologa torinese Eleonora Bracco, prima donna a guidare il Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”. L’iniziativa in suo onore

Il Museo Nazionale di Matera ricorda:

“Il 10 marzo 1977 ci lasciava l’archeologa torinese Eleonora Bracco, prima donna a guidare il Museo archeologico nazionale ‘Domenico Ridola’, che ha diretto per ventotto anni, dal 1933 al 1961, introducendo novità nella ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio in esso custodito e conducendo scavi archeologici in varie località della provincia materana su siti di diverse età.

Oggi ricorderemo questa straordinaria figura con una Lezione al Museo a lei dedicata, a cura di Raffaele Paolicelli della Rivista Mathera, in programma alle 18:00 proprio nel Museo Ridola!

Vi aspettiamo!”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)