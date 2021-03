Matera, nuovo regolamento urbanistico: ecco i 5 punti che lo caratterizzano

“Il nuovo Regolamento urbanistico ha carattere”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che aggiunge:

“Anzi, questo Regolamento, presenta 5 caratteri che delineano il profilo che il pianificatore, l’architetto Francesco Nigro, ha voluto conferire:

1- E’ un Regolamento per la Città Storica: in quanto assimila a centro storico, quindi a Tessuto 1, i borghi e i quartieri storici del risanamento, facendo un passo importantissimo per la tutela e la conservazione di questo pezzo di storia urbanistica molto elevato di cui disponiamo.

2 – E’ un Regolamento per la Sostenibilità e la Qualità urbana: in quanto respinge tutte le richieste di edificare oltre il limite urbano

3 – E’ un Regolamento orientato agli utenti, ai cittadini: perchè è occasione e motore di trasparenza, partecipazione ed equità nei processi di trasformazione e d’uso del territorio

4 – E’ un Regolamento Cerniera: in quanto è anche un indispensabile riferimento per l’insieme numeroso ed eterogeneo dei regolamenti comunali (urbanistica, lavori pubblici, verde, commercio), per i quali costituisce una esplicita interfaccia utile al coordinamento.

5 – E’ un Regolamento per l’attrattività e il lavoro: la produzione culturale e la forte integrazione fra sistema della conoscenza e dell’innovazione e mondo delle imprese sono fattori che più determinano la capacità di Matera di essere attrattiva e di sostenere la sua economia”.

