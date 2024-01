Matera, nuovi adempimenti per queste strutture ricettive: ecco l’incontro per approfondire

CNA Matera organizza un incontro informativo per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere della città.

L’appuntamento è per il 24 Gennaio 2024 alle ore 18.30 presso la sala conferenze della CNA di Matera in Via degli Aragonesi 26/A.

Il titolo dell’incontro è “Nuovi adempimenti sulle strutture ricettive extra alberghiere”.

L’evento sarà aperto dai saluti del Cav. Leonardo Montemurro, Presidente Regionale CNA Basilicata.

Seguirà l’intervento di Pietro Colapietro, Presidente CNA Commercio e Turismo.

La relazione tecnica sarà a cura dell’Ing. Giuseppe Lapacciana.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli operatori del settore.

Afferma Piero Colapietro Presidente di Cna Commercio e Turismo Matera:

“L’incontro è un’occasione importante per informare le imprese del settore della ricettività turistica sui nuovi adempimenti cui devono sottostare a partire dalla introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da cui discendono importanti obblighi anche in materia di adeguamenti sugli impianti e sulle misure di sicurezza adottate nelle strutture.

È importante che le imprese siano aggiornate sulle nuove disposizioni per evitare sanzioni e per garantire una qualità dei servizi offerti sempre migliore e all’altezza delle aspettative della clientela”.

Ecco la locandina.