Matera: nominati nuovi consiglieri provinciali

Angela Daraio e Saverio Sarubbo entrano a far parte del Consiglio Provinciale di Matera.

Come si legge in un comunicato stampa:

“Subentrano a Gianfranco De Mola a Maria Anglona Adduci, decaduti dalla carica di consigliere provinciale come per legge a seguito della mancata rielezione nei rispettivi consigli comunali.

Il presidente Piero Marrese ha ringraziato i consiglieri uscenti De Mola e Anglona per il lavoro svolto in questi mesi con passione e senso di responsabilità, augurando un buon lavoro ai neo consiglieri provinciali eletti Daraio e Sarubbo, in attesa di attribuire loro specifiche deleghe.

La consigliera Daraio riveste anche il ruolo di assessore al bilancio al Comune di Grassano (MT), e si è dichiarata onorata di rappresentare la collina materana, mentre per Sarubbo, consigliere comunale a Bernalda (MT), si tratta di un ritorno in consiglio provinciale dopo l’esperienza nel quadriennio 2014-2020.

Entrambi hanno ringraziato e assicurato pieno sostegno al presidente Marrese, pronti a spendere le loro energie in favore del territorio della provincia materana”.

Ad entrambi auguriamo buon lavoro.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)