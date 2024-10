Matera: nascondeva droga negli slip! Intervenuta la Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza un 32enne materano, per il reato ipotizzato di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 600 grammi di droga, tra hashish e marijuana, nonché materiale impiegato per il confezionamento della sostanza, uno sfollagente telescopico e la somma in contanti di 2.500 euro, in banconote di diverso taglio.

L’attività di polizia giudiziaria è stata svolta dalla Squadra Mobile, nell’ambito di specifici servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, condotti in questo capoluogo, all’interno del quartiere Quadrifoglio.

Gli agenti avevano modo di individuare alcuni soggetti, noti quali assuntori di stupefacente, fermi, come in attesa, seduti su un muretto.

Poco dopo, giungeva a bordo di una bicicletta elettrica un uomo che, dopo aver scambiato un cenno di intesa con il gruppo, consegnava con gesto rapido qualcosa ad uno dei giovani.

Sospettando si potesse trattare di attività di spaccio, i poliziotti intervenivano sequestrando un ovulo di hashish del peso di 10 gr., appena ceduto.

La perquisizione personale, alla quale veniva sottoposto l’uomo giunto in bicicletta, consentiva di rinvenire, occultata negli slip, una stecchetta di hashish del peso di 50 gr. avvolta nella carta di una nota marca di snack al cioccolato.

La successiva perquisizione domiciliare portava al sequestro della rimanente sostanza stupefacente, per complessivi 600 grammi, tra hashish e marijuana.

All’esito dell’attività, il giovane è stato arrestato e portato in carcere.