Matera: musica tra i malati, gli anziani e gli operatori sanitari! “Ripartire dalle fasce più colpite dall’emergenza”

Ripartire da alcune delle fasce più colpite dall’emergenza Coronavirus, i malati, gli anziani, gli operatori sanitari e i musicisti, per riprendere il viaggio di Matera 2019 lì dove è stato interrotto.

È stato questo lo spirito che ha animato le iniziative organizzate dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune di Matera fra la città dei Sassi e Potenza per la 26esima edizione della Festa della Musica, promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dall’Associazione italiana per la promozione della festa della musica;

“In particolare la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha scelto di portare la musica nei luoghi emblemi della battaglia al Covid-19 dei due capoluoghi lucani, per ringraziare e portare conforto a operatori e degenti, mentre il Comune di Matera ha raccolto sul palco di Casa Cava cantanti, cantautori, musicisti e gruppi musicali che hanno aderito ad una call pubblica, in un’esibizione trasmessa in diretta streaming.

La giornata è iniziata a Matera con le note della Bassa Musica ‘Nunzio Paolicelli’- Città di Matera che ha portato allegria nello spazio esterno della Residenza Sanitaria Assistenziale ‘Brancaccio’, per proseguire all’Ospedale Madonna delle Grazie con i violini, il violoncello e il contrabbasso del quartetto ‘L’altro 900’, esibitosi fra la hall e gli spazi antistanti il reparto infettivi e la zona di osservazione.

A portare il saluto della Fondazione Matera Basilicata 2019, sono stati il Presidente Salvatore Adduce e la Direttrice Rossella Tarantino, insieme al Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, Michele Plati, Presidente della Cooperativa Sicomoro che gestisce la RSA e il Direttore del nosocomio materano, Gaetano Annese”.

Salvatore Adduce ha evidenziato:

“La Fondazione ha sempre organizzato iniziative pubbliche per la Festa della musica.

Quest’anno, abbiamo voluto portare concerti negli ospedali ed RSA, per dare un messaggio di ripartenza.

Come gli anziani, i malati, i sanitari, anche gli artisti, quindi i musicisti, sono stati fra le fasce più fragili ed esposte, rischiando di perdere il loro lavoro.

Per questo, come Fondazione, vogliamo contribuire a ripartire, insieme alle altre istituzioni, associazioni e persone che si occupano di cultura, riprendendo insieme il cammino fatto in questi anni con Matera 2019”.

Gaetano Annese ha detto:

“L’Ospedale di Matera viene fuori da un momento drammatico, avendo ospitato sia pazienti ordinari, sia Covid.

È importante che la musica riparta da qui, luogo di sofferenze ma anche di cura e quindi di gioia.

Dobbiamo infatti pensare a tutti coloro che pur colpiti dalla malattia, ne sono usciti guariti”.

Nel pomeriggio gli anziani della RSA “Raffaele Acerenza” di Potenza hanno accolto con gioia i brani della migliore tradizionale italiana del “Soranno Sax Quartet”, mentre il “Trio Accord” con violino, violoncello e fisarmonica, accompagnato dalla possente voce del soprano, ha fatto risuonare di note e canto l’Ospedale “San Carlo”, fra la hall, il corridoio del reparto di rianimazione e l’ingresso della pneumologia.

Insieme ai rappresentanti della Fondazione Matera Basilicata 2019, sono intervenuti l’assessore alle politiche sociali del Comune di Potenza, Fernando Picerno, la Direttrice della RSA, Valentina Milano, il Direttore del nosocomio potentino Massimo Barresi.

Ad emozionare, in particolari i presenti, fra medici, infermieri e operatori, l’Ave Maria di Schubert, che come ha sottolineato Giovanna D’Amato, di Ateneo Musica Basilicata, che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa:

“forse la più celebre preghiera in musica, in grado di toccare tutti i cuori provati da questo difficile periodo.

È un’emozione fortissima ritornare a suonare in pubblico proprio in occasione della Festa della Musica.

La nostra missione è portare la musica nelle comunità e il filtro della tecnologia può aiutare in certi momenti, come accaduto nei mesi scorsi, ma non può sostituirla”.

Valentina Milano ha spiegato:

“Dopo il periodo di totale isolamento e nel momento in cui le nostre residenze non sono ancora aperte alle visite, portare qui la musica significa provare ad accorciare le distanze.

La musica è infatti un linguaggio universale che arriva a tutti, quindi anche agli anziani, al di là delle patologie che ciascuno di loro ha.

Fa inoltre da stimolo agli operatori, perché è un elemento di unione”.

Barresi ha detto:

“L’Ospedale pubblico è l’ospedale di tutti e per questo siamo stati ben lieti di accogliere la proposta della Fondazione di portare qui la musica, con l’augurio che si possano realizzare altre attività di questo tipo nel futuro.

Cultura e assistenza sono infatti un connubio perfetto”.

Rossella Tarantino ha sottolineato:

“Dopo i grandi passi compiuti nel 2019 e lo stop forzato dei mesi scorsi, abbiamo voluto ricominciare ad animare la città, scegliendo di andare a trovare chi è stato più isolato in questo periodo.

Portare la cultura a tutti i cittadini è stato sempre un obiettivo primario nel percorso di Matera 2019.

Questa azione si ricollega ad altre esperienze da noi fatte negli ospedali, a partire dai laboratori di costruzione delle luci per la cerimonia inaugurale, fino alle incursioni della banda dei Rulli Frulli durante le celebrazioni di chiusura del 2019.

Il nostro obiettivo è continuare a realizzare cose belle insieme alla comunità”.

