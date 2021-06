Matera: meno tasse, più crescita! Al via la raccolta firme

Gazebo di Forza Italia allestito in piazza Vittorio Veneto a Matera per illustrare una serie di proposte sulla riforma fiscale e fare il punto sui primi 8 mesi di Governo Bennardi e sulle scelte attuate dall’Amministrazione Comunale in vista del G20:

“Eccoci in piazza oggi e domani per sostenere la riforma del fisco.

Nel centrodestra si conferma l’obiettivo della flat tax, proposta, questa, sostenuta anche da Forza Italia.

Forza Italia propone tre aliquote (15-23 e 33%) con quella del 23% tra 25mila e 65mila euro come fase di passaggio verso la flat tax.

È in corso la conferenza stampa che servirà a presentare l’iniziativa, ma anche a fare il punto sui primi 8 mesi del governo Bennardi a Matera”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)