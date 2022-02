Matera: medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per gli atleti di questa competizione internazionale! Complimenti

Da Venerdì 11 Febbraio a Domenica 13 Febbraio, si è svolta l’European Cup Open Wako di Kickboxing a Karlovac, in Croazia.

A tale competizione hanno partecipato 1650 atleti, i migliori provenienti da ogni parte del mondo.

Alla competizione erano presenti otto atleti lucani che si allenano con il maestro Biagio Tralli.

I ragazzi erano così schierati nelle varie categorie di peso e nelle varie specialità:

Siria Bocchi Kick Light Senior F -50 kg 2^ classificata (Matera)

Gabriel Bozza Kick Light Old Cadet M -57 kg 1^ classificato (Matera)

Lorenzo Zaccaro Kick Light Junior M -79 kg 2^ classificato (Matera)

Eustachio Gravela Low Kick Senior M -60 kg 3^ classificato (Matera)

Antonio Musto Low Kick Senior -63,5 kg 1^ classificato (Ginestra, PZ)

Debora Fiorino K-1 Senior F -60 kg 3^ classificata (Matera)

Danilo Andrulli K-1 Senior M -67 kg 3^ classificato (Matera)

Stiven Alla K-1 Senior M +91 kg 1^ classificato (Matera)

Seguiti in questa avventura dal Maestro Tralli e da Massimo Bocchi, Giovanni Musto e Filippo Bozza.

Il team torna a casa con un bottino di tutto rispetto: ben tre medaglie d’oro, due medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo.

Il direttore tecnico della Nazionale Italiana, Biagio Tralli, commenta così questa trasferta:

“Sono soddisfatto dei risultati raggiunti considerando il periodo non favorevole al nostro sport per le restrizioni del Covid seguite in Italia.

I nostri ragazzi non hanno potuto affrontare competizioni internazionali come negli altri stati e, nonostante ciò, tutti hanno dimostrato di poter essere competitivi e di essere i protagonisti di questo sport.

I nostri atleti hanno avuto l’occasione di fare un’esperienza di alta caratura tecnica visto l’altissimo livello presente alla competizione e ci auguriamo di fare sempre meglio nelle prossime gare”.

Ecco alcune foto degli 8 atleti lucani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)