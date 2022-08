Matera, Malika Ayane: annullato il suo concerto di oggi alla Cava del Sole! L’annuncio

Per motivi non dipendenti dall’artista, il live di Malika Ayane, previsto per oggi, martedì 9 Agosto presso la Cava del Sole a Matera, è annullato.

I possessori dei biglietti già acquistati potranno richiedere il rimborso fino all’8 settembre.

Tutte le info per richiedere il rimborso al sito di Ticketone.

Si aggiunge tuttavia un nuovo appuntamento del Malika Summer Tour che farà tappa l’11 settembre a Taranto al Medita Festival con l’Orchestra della Magna Grecia.

Malika Summer Tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio live di Malika Ayane che tocca alcune delle location più suggestive d’Italia e i principali festival italiani.

I primi appuntamenti musicali sono partiti a giugno per poi proseguire da agosto a Paestum (SA), Pescara, Pavia, Argenta (FE), Taranto, concludendosi infine il 15 settembre a Francavilla Fontana (BR).

Ritorna finalmente ad esibirsi live la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana.

In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive.

Tutto il resto è un’esperienza da vivere.

In questo viaggio musicale e armonico Malika non è sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Phil Mer alla batteria.a

