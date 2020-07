Matera, Madonna della Bruna: “Fede e speranza, baluardi dei festeggiamenti, quest’anno testimoniano che la vita prevale sulla morte”

Queste le parole del presidente del Consiglio regionale di Basilicata, Carmine Cicala, in occasione dell’incontro con le autorità civili e religiose organizzato da sua eccellenza Mons. Caiazzo:

“La fede e la speranza che sono i baluardi centenari dei festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna quest’anno testimoniano un messaggio molto importante: la vita che prevale sulla morte.

Ringrazio Mons. Caiazzo per aver saputo riunire il suo popolo e, seppur in modo diverso, per non aver privato tutti noi di questo momento di raccoglimento, di cui, mai come in questa fase storica mondiale, ne sentiamo particolarmente il bisogno.

Un grazie che rivolgo a nome di tutto il Consiglio regionale di Basilicata che mi onoro di presiedere, ma anche a nome dei cittadini lucani e dei nostri corregionali che vivono fuori dalla nostra regione.

Per me, poi, che sono cittadino della città di Maria, questo momento ha una valenza ancora maggiore.

Tutti quanti noi in questi ultimi mesi siamo stati chiamati a dei sacrifici importanti.

Siamo stati privati della nostra libertà e delle nostre certezze, ma questo momento tragico ci deve far riflettere e capire che è proprio nei nostri valori, nella nostra storia, nel senso di unione e di appartenenza, nelle nostre tradizioni, di cui questa terra è antropologicamente ricca, che dobbiamo ritrovarci per affrontare fiduciosamente le sfide che ci attendono.

Matera, poi, ha dinanzi a sé una sfida importante: continuare sulla scia dell’entusiasmo e del successo di Matera capitale europea della Cultura per il 2019 per non disperdere l’egregio lavoro svolto fino ad ora.

Come presidente del Consiglio regionale di Basilicata, mi impegnerò in ogni ambito di mia competenza per non far mancare mai il supporto necessario”.

