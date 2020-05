Matera, luci spente in Piazza Vittorio Veneto: “La Città simbolo della battaglia per salvare il lavoro”

Luci spente in Piazza Vittorio Veneto a Matera.

E’ quanto accaduto nella serata di ieri, 1 Maggio, in seguito alla scelta operata dall’Amministrazione di appoggiare la protesta dei lavoratori dell’Ho.re.ca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café, ma la terza parola viene a volte identificata con Catering, o altre similari: è un termine commerciale che si riferisce al settore dell’industria alberghiera) e di tutto l’indotto, portata avanti dal movimento Risorgiamo Italia.

Come dichiara il movimento:

“Un gesto semplice ma potentissimo, per manifestare contro chi, con scelte scellerate, sta oscurando le nostre aziende.

Ribadiamo con un gesto pacifico, quanto il nostro settore sia in difficoltà e quanto il comparto dell’ospitalità sia il motore dell’economia italiana.

Un gesto carico di ‘valore’ contro chi prova a metterci in ombra, rischiando di far chiudere per sempre le nostre attività a causa di misure economiche inefficaci.

Un gesto che vuole parlare al Governo (ancora una volta) perché se fallisce il nostro settore, l’Italia si spegne!”.

Coì Paolo Bianchini, ristoratore e tra i fautori della manifestazione:

“Non me ne vogliano tutti gli altri che in Italia hanno fatto spegnere monumenti importanti e che spero vorranno perdonarmi, ma il video che voglio mettere come simbolo per ringraziare tutti voi è quello di Matera, Capitale Europea della cultura 2019.

Lo dedico a chi per primo mi ha dato retta seguendoci in questa folle, ma lucida battaglia per salvare il nostro lavoro, le nostre famiglie e la nostra cultura enogastronomica”.

