Matera: lo studente Andrea è il vincitore di questo prestigioso premio a livello nazionale! Complimenti

Annuncia il Dirigente Scolastico dell’Istituto Torraca di Matera, Caterina Policaro:

“Per il secondo anno consecutivo, è ancora un alunno dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera, Andrea Locantore della classe II C della scuola di I grado, a vincere il Premio Federchimica Giovani 2020-2021 per la categoria ‘Detergenza’ con l’elaborato ‘L’acqua e la tensione superficiale’.

Per le Scuole Secondarie di Primo Grado di tutta Italia, l’edizione 2021 ha visto assegnare – nel mese di Dicembre – 26 premi e 13 menzioni speciali, tra cui l’IC Torraca, unica scuola lucana.

Cogliere tutte le opportunità e accompagnare nel percorso, quale che sia la disciplina o la competenza, è uno dei compiti della scuola per arricchire l’offerta formativa e l’esperienza didattica che si offre nelle varie classi.

Scovare e allenare uno o più talenti, come questo della chimica, far sperimentare e curiosare, stimolare e divertirsi imparando, trasmettere l’importanza della scoperta e della ricerca, serve a creare motivazione all’apprendimento oltre che a crescere e ottenere successi scolastici e non solo.

Abbiamo partecipato, e continueremo a farlo, come IC Torraca, al Premio Nazionale Federchimica Giovani “Chimica: la scienza che salva il mondo”, con grande impegno sia da parte delle insegnanti di Scienze dell’Istituto che delle studentesse e degli studenti.

La giuria ha valutato l’elaborato di Andrea Locantore un lavoro molto interessante attraverso cui è stato in grado di sviluppare bene il concetto di tensioattività dell’acqua, rifacendosi anche ad esempi facilmente replicabili.

Andrea ha proposto una analisi approfondita a 360° che denota grande curiosità per il tema.

Gli è stato assegnato un tablet e una targa ricordo consegnate dal Dirigente Scolastico – prima delle vacanze natalizie – alla presenza della famiglia e delle classi coinvolte e partecipanti al concorso nazionale, nei locali innovativi del Future Lab della scuola.

Nell’anno scolastico precedente era toccato a Lidia Moliterni della classe III M attuale, vincere il Premio Nazionale Federchimica Giovani 2019-2020 per la categoria ‘Detergenza’ con il suo elaborato e video intervista sull’argomento ‘Il sapone’.

Le classi di Andrea e Lidia, guidate dalla prof.ssa Mariangela Selvaggi hanno inoltre partecipato alla cerimonia di premiazione online, sempre a Dicembre, con tutti i premiati d’Italia, alla presenza del Ministro Bianchi.

Nella nota di accompagnamento al premio – inviata quest’anno – a firma del Direttore Generale di Federchimica Claudio Benedetti, sono state espresse nei confronti della nostra scuola parole di orgoglio e soddisfazione per il grande lavoro che si sta facendo, seppure spesso ostacolati ancora dalla pandemia.

Federchimica Giovani si è congratulata con l’Istituto Comprensivo Torraca per l’impulso significativo dato agli studenti, al di là di quelli che sono gli obblighi scolastici.

Questo, come altri concorsi sia nelle materie cosiddette STEM che in ogni disciplina o interesse per i nostri ragazzi e ragazze, inserito nella nostra didattica quotidiana, ha lo scopo di accendere qualche scintilla di curiosità e col tempo magari diventare percorso di studio e futura professione in campi specifici.

L’IC Torraca continuerà a cogliere tutte le occasioni utili in ogni disciplina.”

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)