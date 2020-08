Matera: le coppie potranno festeggiare l’anniversario di nozze nella Festa del Santo Patrono! I dettagli

Il 20 Settembre è il giorno in cui la città di Matera festeggia il suo patrono sant’Eustachio insieme ai suoi Familiari, tutti martiri per la fede; una famiglia santa che da circa 1.300 anni protegge quelle materane.

In segno di augurio e per invocare la protezione di sant’Eustachio, l’Associazione Maria SS. della Bruna:

“invita tutte le coppie materane per le quali nel corrente anno ricorre il 25°, 50° o 60° anniversario di matrimonio a fornire le generalità per poter celebrare insieme questa importante ricorrenza, a cui poi seguirà la consegna di una pergamena ricordo.

Coloro che intendono ricevere l’attestato possono fornire i loro dati, entro e non oltre il 5 Settembre 2020, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica associazionedellabruna@hotmail.it, oppure inviando un SMS o un messaggio Whatsapp ai numeri telefonici 3472719971 – 3292935885, o ancora riportandoli su un foglio da inserire in busta chiusa nella cassetta postale della sede dell’Associazione in Piazza San Francesco d’Assisi n. 3″.

