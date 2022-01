Matera, la questura avverte: ecco la nuova truffa che viaggia via sms!

Attenzione alla truffa del pacco “bloccato”.

La Questura di Matera avverte:

“Sicuramente molti di voi avranno ricevuto questo messaggio via sms o via mail.

In questo periodo di saldi, con l’aumento degli acquisti anche online, non cadete in questa truffa.

Non c’è nessun pacco bloccato e se cliccate sul link potreste installare un virus.

Se vi viene chiesto di inserire i vostri dati non fatelo perché verrebbero rubati e usati dai truffatori.

Cestinate l’sms e la mail e bloccate il contatto“.

Ecco un fac-simile del messaggio.

