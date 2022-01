Basilicata: “Purtroppo mi è stato comunicato di essere risultato positivo al COVID”. Ecco le parole di questo sindaco

Positivo al Coronavirus un Sindaco della provincia.

Così il Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala:

“Purtroppo mi è stato comunicato che sono risultato positivo al COVID.

Anche per il ruolo pubblico che rivesto ritengo opportuno comunicarlo pubblicamente.

Per chi tiene alla mia salute, posso dire che sto bene.

Mi dispiace che in questo momento difficile per la comunità viggianese dovrò lavorare da casa, ma non farò mancare il mio massimo impegno.

Tutti insieme ne usciremo”.

