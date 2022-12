Matera: la nostra città ancora più bella con i fiori natalizi! Le foto

Su iniziativa del sindaco, Domenico Bennardi, e dell’assessore al Verde, Giuseppe Digilio, nei giorni scorsi sono stati piantati lungo le principali strade e nelle aiuole di città e periferie urbane, oltre 4.000 ciclamini e 50 Stelle di Natale.

Un investimento di 3.000 euro, per aggiungere un tocco decorativo ulteriore, alle belle atmosfere create con l’installazione delle luminarie.

Il sindaco Bennardi ha voluto particolarmente includere le zone più periferiche, perché il Natale è di tutti e la città è una.

Soddisfatto anche l’assessore Digilio, che ha seguito personalmente i lavori:

“Sono piccoli segnali di attenzione, in un periodo in cui i colori del bianco e del rosso natalizi possono allietare gli occhi anche di chi non può permettersi tanto.

Con le Stelle di Natale, abbiamo voluto dare un segnale di partecipazione anche alla storica campagna dell’Associazione italiana ricerca sul cancro. Ringrazio le cooperative materane che si sono adoperate per piantare le essenze”.

Queste alcune foto.