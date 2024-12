Matera, la Madonna della Bruna “Vestita di Sole”: svelato finalmente l’abito giubilare. Ecco le foto

In una Cattedrale di Matera gremita, lo stilista lucano Michele Miglionico ha svelato alla presenza di S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e alla comunità “Vestita di Sole”, l’abito giubilare dedicato, creato e donato a Maria SS. della Bruna, protettrice della città dei Sassi.

L’evento, inserito nel contesto del 70° anniversario di Matera Civitas Mariae e del Giubileo 2025, ha unito fede e devozione regalando un momento di intensa emozione.

“Vestita di Sole” è il nome di un abito nato dal dialogo intimo tra lo stilista e l’uomo.

Lo stilista ha infatti dichiarato:

“Il processo creativo è stato profondamente intimo, pieno di ripensamenti e di continue riflessioni ma che alla fine l’abito ha preso forma quasi autonomamente.

È un abito di Alta Moda, ricco di dettagli che coniugano tradizione e innovazione.

E’ un omaggio alla tradizione e alla maestria artigianale che riflette una dedizione unica alla moda sacra.”

E’ una creazione che si ispira al quadro in rame del 1856, simbolo della processione dei “Pastori” dedicata alla Madonna della Bruna.

L’abito è realizzato in Duchesse di seta, pizzo oro Valencienne e broccato di seta, ha un corpetto in stile tardo rinascimentale in jacquard lavorato artigianalmente su di un antico telaio e il mantello, sempre in seta, decorato con rose ricamate a sbalzo in lamina d’oro e d’argento, per evidenziare i simboli Mariani.

Una delle due gonne è interamente doppiata in pizzo totalmente ricamato a festoni e rose in cristallo, perle e jetto.

Punto di orgoglio per la camicia in merletto “Puntino ad ago” realizzata dalle merlettaie di Latronico ultime custodi di una tecnica unica al mondo.

Ci sono voluti infatti oltre quattro mesi di lavoro per costruire un oggetto di tale preziosità.

Miglionico è tra i pochissimi designer a cimentarsi in creazioni di tale rilevanza spirituale, testimoniando una rara sensibilità artistica e devozionale.

L’evento, voluto dall’Associazione Maria SS. della Bruna nella persona del dott. Bruno Caiella è stato condotto dalla giornalista Antonella Losignore, ed è stato impreziosito dalle esibizioni dell’Associazione Corale Cantori Materani diretti dal maestro Alessandra Barbaro e del Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” diretto dal maestro Carmine Antonio Catenazzo, che hanno reso l’atmosfera altamente suggestiva.

Ecco alcune foto della cerimonia.