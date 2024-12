Fc Matera comunica che:

“la Questura di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Matera per la gara tra Us Angri 1927 vs Fc Matera, in programma domenica 08 dicembre, presso lo stadio “Pasquale Novi” di Angri, e valida per la 15^ giornata di Campionato di Serie D – Girone H 2024/25″.