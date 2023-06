Matera è stata interessata da un forte nubifragio nel pomeriggio di oggi.

La strada di Via Buozzi si è trasformata in un fiume in piena ed ha trascinato per alcuni metri un uomo.

La forza dell’acqua l’ha travolto.

Per fortuna poi il malcapitato si è riuscito a mettere al riparo.

Ecco una foto tratta dal video girato da un passante.

