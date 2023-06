Strade come fiumi a Matera, sul posto i Vigili del fuoco: questa la situazione aggiornata

Strade come fiumi in piena nella città dei Sassi per via di un improvviso acquazzone che si è abbattuto nelle ultime ore.

I Vigili del Fuoco di Matera aggiornano sulla situazione:

“La squadra di Ferrandina è stata spostata a Matera per dare supporto.

Sono in corso ancora interventi per allagamento box soprattutto in via Taranto e Sallustio.

Sono stati effettuati 15 interventi e ci sono 5 interventi in coda.

Le situazioni più critiche, oltre a via Taranto, sono via Bruno Buozzi e il centro città.

Un’altra situazione particolare è quella della Basentana ma la situazione non crea problemi e già ci sono squadre dell’Anas.

Sembra che la situazione stia rientrando”.

