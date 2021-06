Matera: iniziata l’installazione dei nuovi cestini! Le foto

Questa mattina, a Matera, è iniziata l’installazione dei nuovi cestini.

Sono 95 e possono essere utilizzati per i rifiuti indifferenziati, per le deiezioni canine ed anche per le cicche delle sigarette.

Spiega l’assessore Lucia Summa:

“La decisione relativa ai posti in cui collocare i nuovi cestini è stata condivisa dalle associazioni che aderiscono al Tavolo Partecipato Ambiente, che hanno riportato le segnalazioni dei cittadini.

Sono state prese in considerazione soprattutto le zone periferiche e quelle semicentrali, inoltre è in corso una ricognizione puntuale dei vecchi cestini, anche al fine di verificarne lo stato”.

Queste alcune foto.

