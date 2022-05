Matera, incontro sulla sanità: “Bisogna garantire ai cittadini un effettivo diritto alla salute”. Ecco le ultime notizie

Un tavolo di discussione che come Comune di Pisticci abbiamo voluto fortemente per dare maggiore forza all’azione condivisa, messa in campo già da qualche mese, che mira a garantire ai cittadini dei territori interessati un effettivo diritto alla salute, peraltro garantito dall’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale.

Oltre a condividere pienamente tutti i punti proposti all’ASM durante la discussione (l’approvazione dell’atto aziendale da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci con la disponibilità dell’ASM di recepire le richieste dei Comuni; fabbisogno della forza lavoro; liste d’attesa) abbiamo richiesto con rinnovata determinazione che i laboratori di analisi di Tinchi e Tricarico non vengano ridimensionati e trasformati in meri punti prelievo, registrando su questo la disponibilità della direttrice Pulvirenti a valutare tale possibilità.

Inoltre, con i sindaci di Stigliano e Tricarico abbiamo rappresentato l’urgente necessità di garantire l’apertura al Sabato dei punti prelievo delle rispettive strutture.

Il tavolo congiunto Asm, Provincia e Comuni sarà riconvocato la prossima settimana per elaborare una proposta condivisa, atta a potenziare la sanità territoriale, e un cronoprogramma che scandisca con chiarezza i successivi passaggi”.