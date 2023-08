Ancora un incidente a Matera.

Ieri mattina, alle ore 12:30 circa, un furgone e una moto si sono scontrati in via Granulari, nei pressi dell’incrocio via dell’Agricoltura (Zona Paip 2).

Tempestivo l’intervento di Polizia Locale e sanitari del 118 che hanno trasferito il giovane motociclista all’Ospedale Madonna delle Grazie.

Da chiarire le cause di quanto accaduto.a

