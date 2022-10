Matera: inaugurato il primo punto libri in comunità. Ecco cosa c’è da sapere

Continuano le iniziative organizzate dall’Associazione Culturale Amici del Borgo nell’ambito del ricco calendario destinato ad accompagnare i cittadini de La Martella e tutti i materani all’anniversario dei 70 anni dalla nascita del borgo.

Questa volta è il momento della cultura, precisamente della lettura e della condivisione.

Questi sono i valori che hanno spinto gli Amici del Borgo a pensare uno spazio e un momento di scambio di quella cultura che si pone, in tutte le sue forme, dalla musica al recupero di oggetti e manufatti storici, al centro dell’intera programmazione in vista del prestigioso anniversario del borgo materano.

“PUNTO LIBRI…IN COMUNITÀ” sarà, come spiega Paolo Grieco, presidente dell’Associazione Culturale:

“uno spazio lettura destinato a chiunque voglia prendere o lasciare libri liberamente e in qualsiasi momento.

Questa iniziativa è stata fortemente voluta da tutti i componenti del gruppo proprio per stimolare in tutti i MARTELLESI la voglia di lettura e favorire la libera circolazione della cultura, per rafforzare quel senso di comunità che fa da filo conduttore di tutte le iniziative del calendario”.

Gli fa eco Paolo Paladino, membro del direttivo dell’Associazione e storico organizzatore del Mercatino dell’Usato:

“Leggere è sempre stato il miglior modo di stimolare la fantasia e la curiosità e il condividere un libro letto prendendone un altro ci farà sentire parte di un’unica grande comunità.

Con grande piacere donerò una parte dei libri dell’iniziativa e invito tutti i MARTELLESI a prendere parte attiva allo scambio”.

Il punto di scambio letterario sarà ubicato in piazza Montegrappa, vicino all’Ufficio Postale.

Venerdì 14 ottobre alle ore 10:30 vi sarà l’inaugurazione a cui parteciperanno:

l’Assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido;

gli alunni della Scuola dell’Infanzia del Borgo;

gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado della A. Manzi del borgo La Martella;

i cittadini interessati all’evento.

I libri e la libreria saranno donati:

dal Circolo Filatelico Numismatico materano;

dal Mercatino dell’Usato del Riciclo e Riuso;

dall’Associazione Amici del Borgo;

dal Gruppo 70anni La Martella.

