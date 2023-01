Matera: “in un anno 4 giovani vite spezzate su questa strada in provincia”! La richiesta urgente

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere Braia (IV-RE) sulla strada provinciale 18 Pozzitello-Pisticci, tratto tra Pisticci/Bivio Marconia dove si sono verificati “in meno di un anno, purtroppo, incidenti che hanno spezzato ben 4 vite a causa di una viabilità sempre più pericolosa, stretta, piena di insidie, ed estremamente trafficata.

Nel 2022, durante il mese di Gennaio, persero la vita tre giovani, Lucio, Simone e Luciano di Pisticci e lo scorso 25 Dicembre ha perso la vita Francesco Luca sempre di Pisticci.

Tutti ventenni, stroncati su una strada su cui urge prendere provvedimenti e agire.

Il sacrificio di queste giovanissime vittime non può passare inosservato”.

Con il documento si chiede l’impegno del Presidente della Regione a “Concertare con l’Ente Provincia di Matera il finanziamento e la realizzazione delle opere per l’immediata messa in sicurezza dell’intera strada SP 18, Pisticci-San Basilio, intervenendo nei punti più critici con guard rail e manutenzione sede stradale; la definizione e il finanziamento con fondi FESR 2023/2027 di un progetto definitivo/esecutivo di allargamento e messa in sicurezza complessiva dell’intera strada secondo le migliori soluzioni progettuali e tecniche oggi disponibili”.

Con la mozione si chiede, altresì, di “Rendere prioritari gli interventi al fine di evitare che altri incidenti si possano determinare su questo tratto di strada diventato pericolosissimo e sul quale transitano tantissimi cittadini, turisti, e operatori economici, essendo l’unica strada che collega il paese di Pisticci con la Jonica”.a

