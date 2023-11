Matera: in ricordo della giovane Giulia Cecchettin il concerto “Mercadante e Donne su una canzone d’amore”. I dettagli

Nell’ambito della campagna internazionale “Orange the World” – promossa da ONU, UNWomen e dalla Federazione Europea unite per realizzare ogni forma di sensibilizzazione nella lotta contro la discriminazione e la violenza sulle donne – a cui Soroptimist Club Matera aderisce, Venerdì 24 Novembre alle 20.30 è in programma il concerto “Mercadante e Donne su una canzone d’amore” all’Auditorium Gervasio di Matera.

L’evento è organizzato da Soroptimist Club Matera, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Matera.

L’appuntamento culturale nasce per ricordare e onorare tutte le donne vittime di violenza e, in particolare, la giovane Giulia Cecchettin, 22enne di Vigonovo (Venezia) assassinata dall’ex fidanzato.

Il concerto vede la direzione di Michele Nitti e la partecipazione di Elisa Calabrese, flauto solista, vincitrice della selezione regionale del Concorso “Giovani Talenti Femminili della Musica – Alda Rossi Da Rios”, indetto dal Soroptimist International d’Italia.

Il programma prevede musiche di Gioachino Rossini, Saverio Mercadante e Nino Rota.

Dichiara la dottoressa Patrizia Minardi, delegata nazionale e responsabile del rapporto con la P.A. E la stampa:

“Si tratta di un’occasione importante per onorare tutte le donne vittime di violenza e specialmente la giovane Giulia.

Quest’anno come Soroptmist stiamo presentando un ricco programma di appuntamenti, in circa sedici giorni, per ricordare a tutte le donne di non accettare alcuna forma di violenza, oltre al numero nazionale di aiuto, il 1522.

Per questo concerto siamo orgogliose di coinvolgere la flautista Elisa Calabrese, la quale ha vinto il Concorso “Giovani Talenti Femminili della Musica – Alda Rossi Da Rios”, indetto dal Soroptimist International d’Italia.

Ringrazio il direttore artistico, Saverio Vizziello, per la collaborazione”.

Fino al 10 Dicembre, giornata internazionale per i diritti umani che coincide con il Soroptimist Day, sono ancora molteplici le iniziative e i linguaggi messi in campo dal Club nella città dei Sassi: da presentazioni di libri a incontri con studenti, da dibattiti a concerti, da passeggiate a rappresentazioni teatrali.

Ecco la locandina del concerto.