Matera: “In questa strada di accesso al Sasso Caveoso, quindi altamente trafficata, regna il totale degrado e abbandono”! Le foto

Cittadini di Matera su tutte le furie.

Come segnalano i residenti:

“In un piccolo scorcio di Via Casalnuovo, una strada altamente trafficata e di accesso al Sasso Caveoso, regna il totale degrado e abbandono da parte dell’amministrazione comunale.

Proprio di recente, vista l’elevata affluenza, questa strada è diventata a traffico limitato dalle ore 20:30 alle 24:00.

Chi ha fatto il sopralluogo, non si è accorto del disastro e del rischio di farsi molto male?

Noi privati teniamo tanto a Via Casalnuovo, ci abbiamo investito e ci prodighiamo ogni giorno per renderla più accogliente per quanto di nostra competenza.

Per il rifacimento di strade e marciapiedi, purtroppo, non possiamo far altro che affidarci ad un post di denuncia”.

Ecco le foto che testimoniano la situazione in Via Casalnuovo.

