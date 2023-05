Matera: in provincia vola lato il ricordo delle vittime della strage di Capaci! Ecco le foto

In occasione dei 31 anni dalla strage di Capaci, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di Nova Siri hanno partecipato a una giornata per commemorare le vittime delle mafie, svoltasi questa mattina a Marina di Nova Siri e organizzata dallo stesso istituto, in collaborazione con l’Associazione Antiracket e Antiusura “Senza Ricatto” e l’ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Matera.

La Polizia di Stato ha partecipato attivamente all’iniziativa con il Questore di Matera Emma Ivagnes, che è intervenuta sottolineando l’importanza di promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni.

Il Questore ha ricordato, poi, l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine e il loro sacrificio nella lotta contro le mafie: il 23 maggio 1992 è una data che non va dimenticata.

Gli studenti presenti hanno rivolto diverse domande al Questore e ai funzionari della Polizia di Stato presenti, concentrandosi sul significato del sacrificio di Falcone e degli agenti di scorta e sull’importanza di una ferma risposta delle Istituzioni e della società civile per poter sconfiggere le mafie.

I ragazzi – presenti classi della scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado – hanno potuto soddisfare, inoltre, alcune loro curiosità in merito alle attività svolte dalla Polizia Scientifica e dalla Polizia Postale, visionando la strumentazione da loro utilizzata, che, per l’occasione, è stata esposta in uno stand all’interno dell’Anfiteatro Totò, dove si è svolta la manifestazione.

Gli studenti hanno anche avuto modo di osservare da vicino due motociclette in uso alla Polizia Stradale e una volante del vicino Commissariato di P.S. di Policoro, impiegata per il controllo del territorio.

Dall’Anfiteatro, gli studenti, con in testa gli organizzatori dell’evento, il Questore Ivagnes e il Sindaco di Nova Siri, si sono poi mossi in corteo, attraversando il piccolo centro abitato, per raggiungere Piazza Falcone e Borsellino, dove è stato deposto un omaggio floreale e osservato un minuto di silenzio.

Ha concluso l’evento l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Ecco le foto.

