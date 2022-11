Il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, fa sapere:

“Proroga termine per domande “contributi Tari e utenze elettriche”.

Recependo la richiesta di numerosi cittadini e organizzazioni sindacali, abbiamo disposto la proroga al 25 novembre dei termini di presentazione delle domande per contributi Tari (utenze domestiche, non domestiche e non residenti) e bolletta energia elettrica”.

Questo l’avviso.

