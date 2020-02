Matera, in provincia “progetto per ristrutturare la locale caserma dei Carabinieri”. I dettagli

“Ringrazio e rendo merito ai Carabinieri del Comando di Montalbano Jonico per l’impegno e l’attenzione che quotidianamente mettono in campo al servizio della collettività, non senza sacrifici ed anche a costo di mettere a rischio la propria incolumità”.

Così il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese che in un post pubblico aggiunge:

“Un’attività continua e testimoniata dai numerosi interventi di prevenzione e repressione di illeciti sul territorio montalbanese, e più in generale della Provincia di Matera, che permette di fare passi importanti nella cultura della sicurezza e nel rispetto della legalità anche grazie all’opera di sensibilizzazione verso i cittadini su tematiche di estrema ed attuale importanza nella lotta alla criminalità, e sempre attenti e vicini alle fasce più deboli.

Particolarmente preziosa è la presenza costante e quotidiana in prima persona del Comandante del Comando provinciale di Matera Sighinolfi, che ringrazio personalmente, su tutti i comuni della provincia materana in quanto apporta una maggiore fiducia nella nostra gente e rappresenta un valore aggiunto ad una attività che mira a tutelare tutti i cittadini nelle situazioni di pericolo o nella prevenzione di fatti delinquenziali.

Ho ritenuto, perciò, doveroso predisporre un progetto esecutivo volto a ristrutturare e riqualificare, anche con l’indispensabile sostegno e lo stanziamento di fondi da parte della Regione, la locale caserma dei Carabinieri, un presidio fondamentale e costante per la sicurezza dei cittadini ed invito tutti a collaborare sempre con le istituzioni e le forze dell’ordine per conquistare la sicurezza e vivere in un clima di serenità e benessere”.